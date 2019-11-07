В Киеве главного юрисконсульта Нацбанка задержали на взятке

В Киеве задержали на получении взятки главного юрисконсульта Национального банка Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

Сообщается, что 7 ноября главный юрисконсульт Нацбанка и его пособник были задержаны во время получения 15 тысяч долларов взятки.

"Указанное должностное лицо через посредника обратилась к директору общества, которое осуществляет деятельность по обмену валюты, с предложением за денежное вознаграждение оказать содействие в получении обществом бессрочной Генеральной лицензии НБУ на осуществление валютных операций. За положительное решение этого вопроса сотрудница НБУ потребовал от предпринимателя вознаграждение в сумме 30 тыс. долларов", - говорится в сообщении.

Задержанным лицам готовится сообщение о подозрении по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в конце октября произошел подобный случай с сотрудником НБУ. Главный специалист НБУ требовал 50 долларов за содействие в предоставлении лицензии для деятельности по обмену валют.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве задержали врача онкологического диспансера за получение 2 тыс. долларов за справку-направление на получение группы инвалидности.