В Киеве глава ОСМД попался на взятке в 45 тысяч долларов

По данным следствия, председатель правления ОСМД, начиная с прошлого года, требовал от представителя субъектов хозяйствования 60 тыс долларов США за подключение электро - и водоснабжение в четырех помещений, расположенных на территории Святошинского района столицы.

Он задержан при получении неправомерной выгоды в сумме 45 тыс долларов США. Правоохранители провели в офисе ОСМД обыск.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Оболонского управления полиции и УСР в г. Киеве ДСР Нацполиции Украины.