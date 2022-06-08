У Києві голова ОСББ попався на хабарі у 45 тисяч доларів

За даними слідства, голова правління ОСББ, починаючи з минулого року, вимагав від представника суб’єктів господарювання 60 тис доларів США за підключення електро- та водопостачання до чотирьох приміщень, що розташовані на території Святошинського району столиці.

Його затримано під час одержання неправомірної вигоди у сумі 45 тис доларів США. Правоохоронці провели в офісі ОСББ обшук.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Оболонського управління поліції та УСР у м. Києві ДСР Нацполіції України.