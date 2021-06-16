В Киеве ГФС прекратила деятельность конвертцентра с годовым оборотом более 1 млрд грн

Установлено, что организованная группа лиц, зарегистрировала на имя подставных лиц ряд субъектов хозяйствования в г. Киеве, Киевской, Донецкой, Николаевской, Львовской и других областях с целью организации деятельности масштабного транзитно-конвертационного центра.

Фиктивные общества использовались для предоставления предприятиям реального сектора экономики услуг по уклонению от налогообложения, по формированию незаконного налогового кредита по налогу на добавленную стоимость, перевода безналичных средств в наличные.

"Большинство предприятий были зарегистрированы в Донецке и Донецкой области. Основными "выгодоприобретателями" были строительные и сельско-хозяйственные предприятия. Установлено, что фигуранты умышленно уклонились от уплаты налогов на сумму более 31 млн гривен. Общий ориентировочный объем проконвертированных средств за 2020-2021 гг. составил более 1 млрд грн", - сообщают в пресс-службе ГФС.

Правоохранители провели ряд санкционированных обысков у членов организованной группы, причастных к противоправной деятельности. Во время одного из обысков, охрана офисного центра, расположенного в центре Киева, оказала сопротивление сотрудникам налоговой милиции.

В целом по результатам обысков обнаружено и изъято 130 тысяч долларов США наличными, печати СХД, задействованных в противоправных схемах, и средства связи, которыми пользовались злоумышленники.

Досудебное расследование продолжается.

"Неотъемлемой составляющей почти всех теневых финансовых схем являются транзитно-конвертационные центры. Приведенный выше пример ярко показывает объемы ущерба, который наносит государственному бюджету деятельность таких схем. Аналитическое подразделение ГФС осуществляет анализ деятельности субъектов хозяйственной деятельности, следователи и оперативники отрабатывают выгодоприобретателей. В результате совместной, комплексной работы, деятельность таких центров останавливается и обеспечивается возмещение причиненных государству убытков. Призываю весь бизнес работать по-честному. Совместными усилиями мы наведем порядок в экономической сфере, поборем теневой сектор экономики, обеспечим необходимое наполнение бюджета нашей страны и укрепим экономическую безопасность государства"”, - заявил председатель ГФС Вадим Мельник