В Киеве на Гаванском мосту ограничат движение транспорта

Фото: патрульная полиция (РБК-Украина)

В Киеве на выходных будет частично ограничено движение автотранспорта. Ограничения будут действовать с 10:00 10 октября до 20:00 11 октября.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В это время на Гаванском мосту будут выполняться работы по ремонту дорожного покрытия.

"Работы будут осуществлять на выходные, чтобы меньше влиять на трафик. Во время работ движение частично ограничат. В коммунальной корпорации извинения за неудобства", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 и 16 октября в Одесской области будет запрещено движение автотранспорта на трасе Киев-Одесса.

Кроме того, с 7 октября по 20 октября в Киеве частично ограничат движение на проспекте Степана Бандеры.

Добавим, что мэр Киева Виталий Кличко поделился планами по ремонтам дорог на следующий год. Также он рассказал, что Киев подготовился к отопительному сезону заблаговременно и готов к запуску тепла.