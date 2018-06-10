В Киеве на Форуме SAP NOW рассказали о бизнес-трансформации для украинских компаний

30 мая в Киеве состоялся ежегодный Форум о трансформации бизнеса с помощью цифровых технологий - SAP NOW Киев. На мероприятии присутствовали более 500 участников: руководители украинских компаний и государственных организаций, а также эксперты в области управления бизнесом и IT.

Во вступительном слове директор SAP Украина Максим Матяш рассказал об основных трендах и процессах, которые мы будем наблюдать в будущем. По его словам, диджитализация выходит на глобальный рынок, и теперь не только крупные компании, но также средний и малый бизнес уверено движутся в этом направлении.

"Цифровая трансформация стала обязательным условием для всех компаний, независимо от их размера или отрасли. Гибкость и способность к инновациям - новые ориентиры успеха. Роль SAP - помогать адаптироваться к современной цифровой реальности, чтобы украинский бизнес мог соответствовать рыночным вызовам, а также предоставлять необходимые инструменты, которые раскрывают новые возможности, позволяют переходить на другие бизнес-модели и успешно привлекать клиентов", - отметил Максим Матяш, директор SAP Украина.

Глобальная экономика за последние десять лет претерпела изменения в таком объеме и с такой скоростью, как никогда ранее. И темп изменений все ускоряется. Использование таких технологий, как искусственный интеллект, машинное обучение, блокчейн, большие данные, интернет вещей и многих других становится повсеместным и даже обычным.

Симон Калужа, управляющий директор SAP в Центральной и Восточной Европе, считает, что в будущем всем компаниям нужно быть готовыми дополнить человеческие возможности работой искусственного интеллекта. Однако это не означает, что человек станет лишним и потеряет значимость на рынке труда. Наоборот, специалисты в своей сфере смогут добиться огромных результатов и новых открытий в медицине, логистике, телекоммуникациях и других сферах.

"Сегодня большинство компаний имеют возможность кардинально измениться. Мы живем в цифровом мире, а это означает, что существуют прогрессивные технологии, которые позволяют использовать новые бизнес-модели. Компания SAP решительно намеревается быть долгосрочным партнером для своих клиентов на пути их цифровой трансформации и способствовать будущим успехам в бизнесе. Мы выбрали роль лидера, сторонника и драйвера изменений, поэтому инвестируем в инновации и знания, чтобы помогать нашим клиентам вести бизнес лучше", - прокомментировал Симон Калужа, управляющий директор SAP в Центральной и Восточной Европе.

В рамках Форума состоялась пленарная дискуссия на тему «Европейская перспектива и трансформация бизнеса: факторы роста для украинских предприятий». Модератором выступил Павел Шеремета, экономист, экс-министр экономического развития и торговли Украины, основатель Киево-Могилянской бизнес-школы. Участниками дискуссии стали представители крупных украинских компаний: ООО "Метинвест Холдинг", НАЭК "Энергоатом" и IPG Inc., а также топ-менеджеры SAP в Центральной и Восточной Европе. По словам экспертов, продуктивность экономики Украины составляет всего 10%, и этого недостаточно для достижения выдающихся результатов в условиях высокой рыночной конкуренции. Для повышения этого показателя украинским компаниям необходимо проводить цифровую трансформацию и переходить на новые модели ведения бизнеса. В случае успеха, украинский бизнес сможет выйти на европейский рынок и увеличить экспорт продукции втрое.

На форуме было представлено семь тематических сессий о технологических инновациях, взаимодействии с клиентом, цифровой трансформации в HR и будущем процесса закупок.

Все присутствующие могли посетить интерактивную выставку, где были представлены различные стенды с готовыми бизнес-идеями и сценариями. В течение дня участники и гости ознакомились с такими решениями SAP, как SAP Analytics Cloud, SAP Digital Boardroom, SAP Asset Intelligence Network, SAP Leonardo Machine Learning, SAP Leonardo IoT, SAP Cloud Platform, SAP Hybris, SAP S/4HANA, SAP Ariba, SAP Success Factors.

О компании

SAP - один из мировых лидеров на рынке корпоративных приложений, который помогает организациям любого размера и разной специализации эффективнее управлять своим бизнесом. Будь то вспомогательные службы или совет директоров, склад или магазин, настольные или мобильные приложения - решения SAP позволяют повысить эффективность взаимодействия отдельных сотрудников и организаций в целом, сформировать глубокое понимание бизнеса и создать конкурентное преимущество. Решениями и сервисами SAP пользуются более 378 000 клиентов (в том числе и системы SuccessFactors), передовые технологии этой компании гарантируют высокую рентабельность, способствуют непрерывной адаптации и устойчивому развитию.

На украинский рынок компания SAP вышла в 1995 году. В Украине ее клиентами являются более 250 государственных организаций, а также предприятия нефтегазового, энергетического, металлургического сектора. SAP активно участвует в развитии национальных IТ-кадров Украины, сотрудничая с ведущими вузами страны в рамках глобальной программы «Университетский Альянс».

Более подробная информация доступна на сайте: www.sap.ua.