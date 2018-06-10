У Києві на Форумі SAP NOW розповіли про бізнес-трансформацію

30 травня в Києві відбувся щорічний Форум про трансформацію бізнесу за допомогою цифрових технологій - SAP NOW Київ. На заході були присутні більше 500 учасників: керівники українських компаній і державних організацій, а також експерти у галузі управління бізнесом та IT.

У вступному слові директор SAP Україна Максим Матяш розповів про основні тренди і процеси, які ми спостерігатимемо в майбутньому. За його словами, діджиталізація виходить на глобальний ринок, і тепер не тільки великі компанії, але також середній і малий бізнес впевнено рухаються в цьому напрямі.

"Цифрова трансформація стала обов'язковою умовою для всіх компаній, незалежно від розміру або галузі. Гнучкість і спроможність до інновацій – нові орієнтири успіху. Роль SAP - допомагати адаптуватися до сучасної цифрової реальності, щоб український бізнес міг відповідати ринковим викликам, а також надавати необхідні інструменти, що розкривають нові можливості, які дозволяють переходити на інші бізнес-моделі та успішно залучати клієнтів", - зазначив Максим Матяш, директор SAP Україна.

Глобальна економіка за останні десять років зазнала змін в такому обсязі і з такою швидкістю, як ніколи раніше. І темп змін все прискорюється. Використання таких технологій, як штучний інтелект, машинне навчання, блокчейн, великі дані, інтернет речей і багатьох інших стає повсюдним і навіть звичайним.

Сімон Калужа, керуючий директор SAP у Центральній та Східній Європі, вважає, що в майбутньому всім компаніям потрібно бути готовими доповнювати людські можливості роботою штучного інтелекту. Однак це не означає, що людина стане зайвою і втратить значимість на ринку праці. Навпаки, фахівці у своїй сфері зможуть досягти величезних результатів і нових відкриттів у медицині, логістиці, телекомунікації та інших сферах.

"Сьогодні більшість компаній мають можливість кардинально змінитися. Ми живемо в цифровому світі, а це означає, що існують прогресивні технології, які дозволяють використовувати нові бізнес-моделі. Компанія SAP має рішучий намір бути довгостроковим партнером для своїх клієнтів на шляху їх цифрової трансформації та сприяти майбутнім успіхам у бізнесі. Ми обрали роль лідера, прибічника і драйверу змін, тому інвестуємо в інновації та знання, щоб допомагати нашим клієнтам вести бізнес краще", - прокоментував Сімон Калужа, керуючий директор SAP у Центральній і Східній Європі.

У рамках Форуму відбулася пленарна дискусія на тему «Європейська перспектива і трансформація бізнесу: фактори зростання для українських підприємств». Модератором виступив Павло Шеремета, економіст, екс-міністр економічного розвитку і торгівлі України, засновник Києво-Могилянської бізнес-школи. Учасниками дискусії стали представники великих українських компаній: ТОВ "Метінвест Холдинг", НАЕК "Енергоатом" та IPG Inc., а також топ-менеджери SAP у Центральній і Східній Європі. За словами експертів, продуктивність економіки України становить всього 10%, і цього недостатньо для досягнення значних результатів в умовах високої ринкової конкуренції. Для підвищення цього показника українським компаніям необхідно проводити цифрову трансформацію і переходити на нові моделі ведення бізнесу. У разі успіху, український бізнес зможе вийти на європейський ринок і збільшити експорт продукції втричі.

На форумі було представлено сім тематичних сесій про технологічні інновації, взаємодію з клієнтом, цифрову трансформацію в HR і майбутнє процесу закупівель.

Усі присутні могли відвідати інтерактивну виставку, де були представлені різні стенди з готовими бізнес-ідеями і сценаріями. Протягом дня учасники та гості ознайомилися з такими рішеннями SAP, як SAP Analytics Cloud, SAP Digital Boardroom, SAP Asset Intelligence Network, SAP Leonardo Machine Learning, SAP Leonardo IoT, SAP Cloud Platform, SAP Hybris, SAP S/4HANA, SAP Ariba, SAP Success Factors.

Про компанію

SAP - один зі світових лідерів на ринку корпоративних додатків, який допомагає організаціям будь-якого розміру і різної спеціалізації ефективніше управляти своїм бізнесом. Будь то допоміжні служби або рада директорів, склад або магазин, настільні або мобільні додатки - рішення SAP дозволяють підвищити ефективність взаємодії окремих співробітників та організацій у цілому, сформувати глибоке розуміння бізнесу і створити конкурентну перевагу. Рішеннями і сервісами SAP користуються понад 378 000 клієнтів (у тому числі й системи SuccessFactors), передові технології цієї компанії гарантують високу рентабельність, сприяють безперервній адаптації та стійкому зростанню.

На український ринок компанія SAP вийшла в 1995 році. В Україні її клієнтами є понад 250 державних організацій, а також підприємства нафтогазового, енергетичного, металургійного сектору. SAP бере активну участь у розвитку національних ІТ-кадрів України, співпрацюючи з провідними вишами країни в рамках глобальної програми «Університетський Альянс».

Більш детальна інформація доступна на сайті: www.sap.ua.