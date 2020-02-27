В Киеве Ford протаранил Audi, а потом остановку, есть пострадавшие

В Бортничах в Киеве произошла авария с участием автомобилей Ford и Audi, в результате которой пострадали три женщины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Информатор".

После столкновения одно из транспортных средств выбросило на остановку общественного транспорта. В ДТП пострадали три женщины из салона Audi.

Все случилось около 20:00. Audi поворачивала налево с улицы Промышленная на улицу Переяславская. В это время из области, по словам свидетелей, на большой скорости ехал автомобиль Ford. Его водитель не успел среагировать на перекрестке и на полном ходу влетел в Audi.

От удара Audi развернуло и выбросило прямо на автобусную остановку. К счастью, в это время она пустовала. А вот трем женщинам, находившимся в салоне немецкого автомобиля, потребовалась помощь врачей. Их с разными травмами доставили в ближайшую больницу. По словам патрульных, признаков опьянения у водителей не наблюдалось. На месте аварии работала следственно-оперативная группа.

Ранее в центре Николаева 24 февраля произошло ДТП с участием автомобиля Range Rover и маршрутного микроавтобуса. В результате аварии одна пассажирка погибла, трое человек пострадали,

РБК-Украина писало, что в Мариуполе утром 25 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием сотрудников патрульной полиции Киева и еще одним автомобилем, в результате чего один человек пострадал.