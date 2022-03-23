В Киеве снова фиксируют ухудшение качества воздуха: рекомендации жителям

По состоянию на сегодня, 23 марта в Киеве фиксируют ухудшение качества воздуха из-за отсутствия ветра и пожара вокруг города. Жителей просят в ближайшее время не выходить без необходимости на улицу и воздержаться от проветривания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Управление экологии и природных ресурсов КГГА.
"В ночь на 23 марта в Киеве наблюдалось ухудшение качества воздуха, вызванное увеличением концентрации частиц пыли. Было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации по сероводороду. По состоянию на сейчас качество воздуха в Киеве остается неудовлетворительным. В то же время превышений предельно концентраций не выявлено", - говорится в сообщении.
По состоянию на 8 часов утра
на левом берегу Киева содержимое по загрязняющим веществам составляло:
на правом берегу Киева содержимое по загрязняющим веществам составляло:
В ближайшие часы киевлянам рекомендуют:
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