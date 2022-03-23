В Киеве снова фиксируют ухудшение качества воздуха: рекомендации жителям

"В ночь на 23 марта в Киеве наблюдалось ухудшение качества воздуха, вызванное увеличением концентрации частиц пыли. Было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации по сероводороду. По состоянию на сейчас качество воздуха в Киеве остается неудовлетворительным. В то же время превышений предельно концентраций не выявлено", - говорится в сообщении.

По состоянию на 8 часов утра

на левом берегу Киева содержимое по загрязняющим веществам составляло:

взвешенные частицы (пыль) - 76 мкг/м3 (предельно допустимая концентрация - 500), оксида азота - 17,8 мкг/м3 (ПДК - 400), диоксида азота - 42,8 мкг/м3 (ПДК - 200), диоксида серы - 24,7 мкг/м3 (ПДК - 500), оксида углерода - 508 мкг/м3 (ПДК - 5000), озона - 87,0 мкг/м3 (ПДК - 160), формальдегида - 4,8 мкг/м3 (ПДК - 35), сероводорода - 3,3 мкг/м3 (ПДК – 8 ).

на правом берегу Киева содержимое по загрязняющим веществам составляло:

взвешенные частицы (пыль) - 222 мкг/м3 (ПДК - 500), оксида азота - 3,8 мкг/м3 (ПДК - 400), диоксида азота - 30,9 мкг/м3 (ПДК - 200), диоксида серы - 17,1 мкг/м3 (ПДК - 500), оксида углерода - 887 мкг/м3 (ПДК - 5000), озона - 87,2 мкг/м3 (ПДК 160).

В ближайшие часы киевлянам рекомендуют:

не выходить без необходимости на улицу

воздержаться от проветривания помещений, плотно закрыть окна

если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум

Напомним, недавно в Минздраве рассказали, как обезопаситься от негативного воздействия смога.

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