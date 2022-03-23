У Києві знову фіксують погіршення якості повітря: рекомендації мешканцям

Станом на сьогодні, 23 березня в Києві фіксують погіршення якості повітря через відсутність вітру і пожежі навколо міста. Мешканців просять у найближчий час не виходити без необхідності на вулицю та утриматися від провітрювання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Управління екології та природних ресурсів КМДА.
"У ніч проти 23 березня у Києві спостерігалося погіршення якості повітря, спричинене збільшенням концентрації часток пилу. Було зафіксовано перевищення гранично допустимої концентрації по сірководню. Станом на зараз якість повітря у Києві залишається незадовільною. Водночас перевищень гранично концентрацій не виявлено", - йдеться в повідомленні.
Станом на 8 годину ранку
на лівому березі Києва вміст по забруднюючим речовинам складав:
на правому березі Києва вміст по забруднюючим речовинам складав:
У найближчі години киянам рекомендують:
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