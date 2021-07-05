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В Киеве из-за фестиваля изменят график метро на наземного транспорта

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Киев, Понедельник 05 июля 2021 17:17
В Киеве из-за фестиваля изменят график метро на наземного транспорта Фото: транспорт Киева будет работать на час дольше из-за Atlas Weekend (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве изменили график работы наземного пассажирского транспорта и метро из-за проведения фестиваля Atlas Weekend. Столичный общественный транспорт будет работать на час дольше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

В ночь с 6 на 7 июля и в ночь с 9 на 10 июля столичный метрополитен и наземный пассажирский транспорт будет работать на час дольше.

Кроме того, в дни проведения фестиваля с 5 по 10 июля возможно закрытие входа для пассажиров на станции метрополитена "Выставочный центр".

На час дольше 6-9 июля будут работать троллейбусы по маршрутам №№ 11, 12, 43, 45 и автобусы по маршруту № 56.

"Перевозка пассажиров наземным общественным транспортом будет организована после прохождения последних пар поездов", - добавили в КГГА.

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Киев метро транспорт фестиваль график
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