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У Києві через фестиваль змінять графік метро та наземного транспорту

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Київ, Понеділок 05 липня 2021 17:17
У Києві через фестиваль змінять графік метро та наземного транспорту Фото: транспорт Києва працюватиме на годину довше через Atlas Weekend (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві змінили графік роботи наземного пасажирського транспорту та метро через проведення фестивалю Atlas Weekend. Столичний громадський транспорт працюватиме на годину довше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

У ніч із 6 на 7 липня та у ніч із 9 на 10 липня столичний метрополітен та наземний пасажирський транспорт працюватимуть на годину довше.

Крім того, у дні проведення фестивалю із 5 до 10 липня можливе закриття входу для пасажирів на станції метрополітену "Виставковий центр".

На годину довше 6-9 липня працюватимуть тролейбуси за маршрутами №№ 11, 12, 43, 45 та автобуси за маршрутом № 56.

"Перевезення пасажирів наземним громадським транспортом буде організоване після проходження останніх пар поїздів", - додали в КМДА.

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