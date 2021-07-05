У Києві через фестиваль змінять графік метро та наземного транспорту

У Києві змінили графік роботи наземного пасажирського транспорту та метро через проведення фестивалю Atlas Weekend. Столичний громадський транспорт працюватиме на годину довше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію .

У ніч із 6 на 7 липня та у ніч із 9 на 10 липня столичний метрополітен та наземний пасажирський транспорт працюватимуть на годину довше.

Крім того, у дні проведення фестивалю із 5 до 10 липня можливе закриття входу для пасажирів на станції метрополітену "Виставковий центр".

На годину довше 6-9 липня працюватимуть тролейбуси за маршрутами №№ 11, 12, 43, 45 та автобуси за маршрутом № 56.

"Перевезення пасажирів наземним громадським транспортом буде організоване після проходження останніх пар поїздів", - додали в КМДА.