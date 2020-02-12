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В Киеве эвакуировали ж/д вокзал из-за звонка о минировании

Новости » Происшествия     12.02.2020 - 17:23
В Киеве эвакуировали ж/д вокзал из-за звонка о минировании
Фото: вокзал в Киеве (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Пассажиров и персонал эвакуировали, проводится проверка  

В Киеве эвакуировали Центральный железнодорожный вокзал после звонка о минировании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Укрзализныци".

Сообщается, что сейчас временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала

"Только что поступило анонимное сообщение о якобы минировании вокзала. Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

Напомним, сегодня из-за сообщения о "минировании" задержали 13 поездов. В частности, на станции "Городище" ночью был остановлен пассажирский поезд Трускавец - Днепр. Дежурная по вокзалу станции получила информацию, что на горячую линию поступил звонок о минировании. В результате этого 700 пассажиров были эвакуированы, поезд был задержан на 3 часа, а 13 составов сбились с графика.

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