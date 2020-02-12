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У Києві евакуювали залізничний вокзал через дзвінок про мінування

Новини » Надзвичайні події     12.02.2020 - 17:23
У Києві евакуювали залізничний вокзал через дзвінок про мінування
Фото: вокзал в Києві (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Пасажирів і персонал евакуювали, проводиться перевірка

У Києві евакуювали Центральний залізничний вокзал після дзвінка про замінування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook у "Укрзалізниці".

Повідомляється, що зараз тимчасово обмежена робота Центрального залізничного вокзалу

"Щойно надійшло анонімне повідомлення про нібито мінування вокзалу. Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуювали. Об'єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.

Нагадаємо, сьогодні через повідомлення про "замінування" затримали 13 поїздів. Зокрема, на станції "Городище" вночі був зупинений пасажирський поїзд Трускавець - Дніпро. Чергова по вокзалу станції отримала інформацію, що на гарячу лінію надійшов дзвінок про замінування. В результаті цього 700 пасажирів були евакуйовані, потяг був затриманий на 3 години, а 13 складів збилися з графіка.

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