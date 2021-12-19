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В Киеве эвакуировали Центральный и Южный вокзалы: что произошло

Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве правоохранители проверяют информацию о минировании Центрального и Южного железнодорожных вокзалов. На время проверки с территории вокзалов эвакуировали всех пассажиров и персонал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Все работники и пассажиры вокзала эвакуированы. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители", - сообщили в УЗ.

На курсирование поездов минирование не повлияло. Они отправляются по графику.

"Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы", - добавили в пресс-службе компании.

Напомним, "Укрзализныця" назначила еще шесть дополнительных поездов из Киева на новогодние праздники.

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КиевУкрзализныця