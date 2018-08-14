В Киеве планируют установить 12 тыс. энергосберегающих светильников, - КГГА

Светильники уличного освещения планируют заменить на LED

В Киеве в 2018 году планируют заменить около 12 тысяч светильников уличного освещения на LED. Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян, сообщает пресс-служба КГГА.

"По подсчетам экспертов Украина тратит на уличное освещение в 1,7 раза больше, чем европейские государства. И это несмотря на то, что и в Европе ситуация с переходом на LED-лампы не идеальная. Так, 50% расходов на электроэнергию в ЕС до сих пор приходится именно на уличное освещение", - заявил он.

По словам Давтяна, пять лет назад, в 2013 году, в Евросоюзе вышла директива, согласно которой до 2020 года страны Евросоюза обязаны сократить потребление электроэнергии для уличного освещения на 20%.

"В Европейском союзе сейчас два лидера: Австрия и Германия. В этих странах устанавливают не просто LED-лампы, а "умные" фонари с LED-освещением. Они помогают найти свободные места на парковке или изменить профиль света. В этом направлении движется Финляндия, и даже в Румынии целые кварталы крупных городов переводят на современный вид освещения", - отметил он, добавив, что сейчас в Европе нет города, который бы на 100% перешел на LED-лампы.

"Если говорить о Киеве, то из общего числа светильников, находящихся на балансе КП "Киевгорсвет" (а это 135 940 единиц), почти 4500 - LED. Планы на текущий год амбициозные, но вполне достижимые для реализации", - резюмировал он.

Ранее по указанию Киевского городского головы Виталия Кличко, новое LED освещение было установлено на подъездах к развязке на пересечении проспекта Леся Курбаса и улиц Гната Юры и Владимира Покотило.