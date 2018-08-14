У Києві планують встановити 12 тис. енергозберігаючих світильників, - КМДА

Світильники вуличного освітлення планують замінити на LED

У Києві у 2018 році планують замінити близько 12 тисяч світильників вуличного освітлення на LED. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Дмитро Давтян, повідомляє прес-служба КМДА.

"За підрахунками експертів Україна витрачає на вуличне освітлення у 1,7 раза більше, ніж європейські держави. І це зважаючи на те, що і в Європі ситуація з переходом на LED-лампи не ідеальна. Так, 50% витрат на електроенергію в ЄС досі припадає саме на вуличне освітлення", - заявив він.

За словами Давтяна, п’ять років тому, у 2013 році, в Євросоюзі вийшла директива, за якою до 2020 року країни Євросоюзу зобов’язані скоротити споживання електроенергії для вуличного освітлення на 20%.

"У Європейському союзі зараз два лідери: Австрія і Німеччина. У цих країнах встановлюють не просто LED-лампи, а "розумні" ліхтарі з LED-освітленням. Вони допомагають знайти вільні місця на парковці або змінити профіль світла. У цьому напрямку рухається Фінляндія, і навіть у Румунії цілі квартали великих міст переводять на сучасний вид освітлення", - зазначив він, додавши, що наразі в Європі немає міста, яке б на 100% перейшло на LED-лампи.

"Якщо говорити про Київ, то із загальної кількості світильників, що знаходяться на балансі КП "Київміськсвітло" (а це 135 940 одиниць), майже 4500 - LED. Плани на поточний рік амбітні, але цілком досяжні для реалізації", резюмував він.

Раніше за вказівкою Київського міського голови Віталія Кличка, нове LED освітлення було встановлено на під’їздах до розв’язки на перетині проспекту Леся Курбаса та вулиць Гната Юри і Володимира Покотила.