В Киеве на эстакадном выезде на Южный мост ограничат движение транспорта

Новости Инфраструктура 06.08.2018 - 19:31
Фото: Южный мост в Киеве (twitter.com/kmda_official)
Фото: Южный мост в Киеве (twitter.com/kmda_official)

Движение ограничат в связи с капитальным ремонтом деформационных швов

На Южном мостовом переходе с 8 по 28 августа будет частично ограничено движение транспорта на эстакадном выезде на Южный мостовой переход с Надднепрянского шоссе в левой полосе движения. Об этом сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Движение ограничат в связи с капитальным ремонтом деформационных швов. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

В Киеве на эстакадном выезде на Южный мост ограничат движение транспорта

Скриншот (twitter.com/kmda_official)

Напомним, в Киеве до 30 августа 2018 года частично ограничено движение по мосту Патона в первой полосе движения в направлении с левого на правый берег Днепра. В корпорации пояснили, что такое решение связано с ремонтом монолитной железобетонной плиты пролетного строения моста.

Кроме этого движение частично ограничено на выезде с бульвара Вацлава Гавела на просп. Космонавта Комарова в направлении Кольцевой дороги с 06:00 01 августа до 00:00 15 августа 2018 года.

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Теги:  Киев,  транспорт,  ограничение движения  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС