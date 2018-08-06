В Киеве на эстакадном выезде на Южный мост ограничат движение транспорта

Движение ограничат в связи с капитальным ремонтом деформационных швов

На Южном мостовом переходе с 8 по 28 августа будет частично ограничено движение транспорта на эстакадном выезде на Южный мостовой переход с Надднепрянского шоссе в левой полосе движения. Об этом сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Движение ограничат в связи с капитальным ремонтом деформационных швов. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Скриншот (twitter.com/kmda_official)

Напомним, в Киеве до 30 августа 2018 года частично ограничено движение по мосту Патона в первой полосе движения в направлении с левого на правый берег Днепра. В корпорации пояснили, что такое решение связано с ремонтом монолитной железобетонной плиты пролетного строения моста.

Кроме этого движение частично ограничено на выезде с бульвара Вацлава Гавела на просп. Космонавта Комарова в направлении Кольцевой дороги с 06:00 01 августа до 00:00 15 августа 2018 года.