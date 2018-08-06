У Києві на естакадному виїзді на Південний міст обмежать рух транспорту

Рух обмежать у зв’язку з капітальним ремонтом деформаційних швів

На Південному мостовому переході з 8 по 28 серпня буде частково обмежено рух транспорту на естакадному виїзді на Південний мостовий перехід з Наддніпрянського шосе у лівій смузі руху. Про це повідомили у комунальній корпорації "Київавтодор".

Рух обмежать у зв’язку з капітальним ремонтом деформаційних швів. Водіїв просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.

Скріншот (twitter.com/kmda_official)

Нагадаємо, у Києві до 30 серпня 2018 року частково обмежено рух по мосту Патона у першій смузі руху в напрямку з лівого на правий берег Дніпра. У компанії пояснили, що таке рішення пов'язане з ремонтом монолітної залізобетонної плити прогонової будови моста.

Крім цього рух частково обмежено на виїзді з бульвару Вацлава Гавела на просп. Космонавта Комарова в напрямку Кільцевої дороги з 06:00 01 серпня до 00:00 15 серпня 2018 року.