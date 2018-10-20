У Києві на хабарі у півмільйона гривень затримали заступника директора "Льодового стадіону"

Фото: затриманий посадовець (facebook.com/lysenko.andrii)

Посадовець вимагав понад півмільйона гривень від ОСББ по сусідству зі стадіоном за підключення електромереж

У Києві на хабарі викрили та затримали заступника директора держпідприємства "Льодовий стадіон". Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на речника Генеральної прокуратури України (ГПУ) Андрій Лисенко.

За його словами, на території підприємтсва "Центральна учбово-тренувальна база по ковзанярському спорту "Льодовий стадіон" знаходиться електрична підстанція. Представник ОСББ, що неподалік стадіону, звернувся до посадовця з проханням надати можливість підкоючити до підстанції резервний електричний кабель, який живить житловий будинок.

"Встановлено, що вказаний посадовець вимагав та одержав 560 тис. гривень від представника ОСББ за можливість підключити кабель", - зазначив Лисенко у Facebook.

Грошові посадовець отримав у два етапи. Сьогодні, 19 жовтня, після одержання другої частинихабаря його затримали правоохоронці.

"На даний час на місці події тривають першочергові слідчі дії. Затриманій особі готується повідомлення про підозру за ч.3 ст.368 КК України", - додав Лисенко.

Фото: затриманий посадовець (facebook.com/lysenko.andrii)

Нагадаємо, вчора, 18 жовтня 2018 року, у Житомирській області поліція затримала на хабарі заступника прокурора однієї з місцевих прокуратур.