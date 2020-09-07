В Киеве две школы закрыли на карантин

Из-за коронавируса в Киеве закрыли на карантин две школы. В Госпродпотребслужбе уверяют, что проверки проходят ежедневно.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Он добавил, что в случае вспышки коронавируса, будет приниматься решение о продлении каникулярного периода.

"Сегодня принято решение относительно двух школ в связи со случаями заболевания",- сказал Рубан.

Рубан отметил, что проверки в учреждениях образования длятся в течение месяца.

Напомним, в Минобразования хотят страховать учителей и учеников от коронавируса.

Ранее сообщалось, что обучение в школах "красной зоны" будет дистанционным.

Впрочем, власти Ивано-Франковска приняли решение вернуть детей в школы и детсады, несмотря на решение центральной власти

Также в МОН говорили, что в рамках организации работы столовых в школах на время карантина в Украине рекомендуется установить сэндвичный тип питания.