В Киеве из-за ДТП ограничено движение транспорта

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Движение ограничено на улице Телиги в сторону станции метро "Дорогожичи"

В Киеве на улице Елены Телиги произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, в результате чего ограничено движение транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на паблик "Киев оперативный" в Facebook.

Сообщается, что в результате аварии были заблокированы две полосы движения.

"В Киеве ограничено движения транспорта на улице Елены Телиги в сторону метро Дорогожичи из-за ДТП. Сообщается, что авария произошла с участием трех автомобилей, в результате чего были заблокированы две полосы движения", - говорится в сообщении.

Напомним, днями в Киеве из-за ДТП с маршруткой остановилось движение троллейбусов. Маршрутка на улице Юрия Ильенко выехала за пределы проезжей части и сбила электроопору. От удара электроопора упала на дорогу.

Также РБК-Украина писало, что в Харькове автомобиль совершил наезд на женщину с двумя детьми. ДТП произошло в момент, когда женщина с детьми пыталась перейти дорогу по "зебре". В результате аварии все трое были госпитализированы с травмами разной степени тяжкости.