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В Киеве в ДТП с маршруткой пострадали шесть человек

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Киев, Воскресенье 10 октября 2021 11:21
В Киеве в ДТП с маршруткой пострадали шесть человек Фото: ДТП с маршруткой в Киеве (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Илона Свиридова

В Киеве произошла авария на Броварском проспекте. В результате столкновения легкового авто с маршруткой последнюю отбросило на опору рекламного щита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Сообщается, что водитель автомобиля "Фольксваген", двигаясь по Броварскому проспекту в направлении метро "Лесная", не справился с управлением и врезался в автобус "Исузу", который двигался впереди. В результате автобус въехал в металлическую опору и перевернулся.

"Пятеро пассажиров автобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести. В больницу медики госпитализировали троих человек, а другим оказали медицинскую помощь на месте. Кроме того, врачи в тяжелом состоянии госпитализировали водителя легковушки, 1996 года рождения", - говорится в сообщении.

Сведения о внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось о смертельном ДТП с маршруткой возле Одессы, в результате которого погибли два человека и 9 пострадали.

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