В Киеве должностные лица военного госпиталя требовали деньги от ветеранов

По данным следствия, кроме вымогательства денег должностные лица военного госпиталя предоставляли инвалидность различной категории по фиктивным документам. Стоимость своих "услуг" они оценивали от 1,5 тысячи долларов.

По предварительным подсчетам, действия преступной группы нанесли ущерб государственному бюджету Украины на более 20 млн гривен.

Во время получения части денежных средств за "услуги" задержан один из фигурантов дела. Ему объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

По месту работы и жительства подозреваемых проведены обыски. У одного из них обнаружены денежные средства, которые могли быть получены от противоправной деятельности. Решается вопрос об объявлении о подозрении другим фигурантам дела.

Фото: СБУ задержала сотрудника военного госпиталя в Киеве - вымогал деньги от ветеранов (ssu.gov.ua)