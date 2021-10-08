У Києві посадовці військового госпіталю вимагали гроші від ветеранів

За даними слідства, крім вимагання грошей посадові особи військового госпіталю надавали інвалідність різної категорії за фіктивними документами. Вартість своїх "послуг" вони оцінювали від 1,5 тисячі доларів.

За попередніми підрахунками, дії злочинної групи завдали збитків державному бюджету України на понад 20 млн гривень.

Під час отримання частини грошових коштів за "послуги" затримано одного з фігурантів справи. Йому оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

За місцем роботи та проживання підозрюваних проведено обшуки. У одного з них виявлені грошові кошти, які могли бути отримані від протиправної діяльності. Вирішується питання про оголошення про підозру іншим фігурантам справи.

Фото: СБУ затримала співробітника військового госпіталю в Києві - вимагав гроші від ветеранів (ssu.gov.ua)