Рятувальники вилучили тіло чоловіка з води та передали правоохоронним органам

У Києві у Дніпрі потонув чоловік. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, подія сталася вчора ввечорі близько 22 години біля вул. Промислової, 4. Тіло чоловіка виявили у Голосіївському районі Києві на виході річки Либідь, в річці Дніпро.

Рятувальники вилучили тіло чоловіка з води та передали правоохоронним органам.

У ДСНС також повідомили, що у Києві з початку літа на воді вже загинули 19 осіб, тоді як минулого року за такий ж період число загиблих становило 9 осіб. Загалом же, у 2018 році на воді у Києві загинули 37 людей.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що вчора к Києві в озері Опечень потонув чоловік.