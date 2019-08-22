В Киеве на День Независимости перекроют дороги и изменят движение транспорта

На время мероприятий ко Дню Государственного Флага Украины и 28-летию независимости Украины предусмотрены изменения движения пассажирского транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую госадминистрацию.

Сообщается, что 22 августа с 18:00 ориентировочно до 23:00 на время временного запрета движения на ул. Крещатик движение маршрутов №24 и 114 будет изменено следующим образом: