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У Києві на День Незалежності перекриють дороги і змінять рух транспорту

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Рух автобусних і тролейбусних маршрутів буде змінено з 22 по 24 серпня

На час заходів до Дня Державного Прапора України та 28-річчя незалежності України передбачені зміни руху пасажирського транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську держадміністрацію.

Повідомляється, що 22 серпня з 18:00 орієнтовно до 23:00 на час тимчасової заборони руху на вул. Хрещатик рух маршрутів №24 і 114 буде змінено наступним чином:

Фото: зміна руху маршрутів №24 та №114 (kyivcity.gov.ua)
23 серпня з 07:00 до закінчення заходу під час церемонії підняття Державного Прапора України біля КМДА рух автобусів №24, 114 буде організовано за маршрутом вихідного дня.
З 17:00 23 серпня до завершення заходів 24 серпня під час тимчасової заборони руху автомобілів на Володимирському узвозі, вул. Грушевського, вул. Хрещатик (від вул. Богдана Хмельницького до Європейської площі) зміниться рух маршрутів автобусів №24, 62 і 114:
Фото: зміна руху маршрутів №24, 62 і 114 (kyivcity.gov.ua)

Також зазначається, що 24 серпня з 07:00 до 13:00, на час проведення щорічного пробігу "Забіг у вишиванках", за маршрутом Русанівська набережна - Дніпровська набережна зміниться рух автобусних маршрутів №35, 42, 49, 95, 87, 108.

Фото: зміна руху маршрутів №35, 42, 49, 95, 87, 108 (kyivcity.gov.ua)

З 10:00 до 12:00 (орієнтовно), на час тимчасової заборони руху автомобілів по центральним вулицям міста, рух маршрутів автобуса № 118, а також тролейбусів №5, 7, 8, 17 буде змінено наступним чином:

Фото: зміна руху маршрутів автобусо №118 і тролейбусів №5, 7, 8, 17 (kyivcity.gov.ua)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в День Незалежності гарна погода буде не у всіх областях України. Місцями можливий сильний вітер, дощі та грози.

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