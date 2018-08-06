В Киеве демонтировали более тысячи незаконных рекламных объектов в течение июля

В Киеве разрабатывают концепцию размещения рекламы на транспорте

В течение июля 20178 года в Киеве было демонтировано 1067 незаконных рекламных средств. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Среди них 753 рекламных средства демонтовали владельцы. Больше всего было ликвидировано незаконных вывесок - 286 штук, баннеров - 222 штуки.

"Реформа в размещении наружной рекламы стартовала в прошлом году - приняты правила размещения наружной рекламы в Киеве и внедрена схема размещения именно наземной рекламы", - уточнил заместитель председателя КГГА Алексей Резников.

По его словам, особое внимание уделено безопасности пешеходов и водителей - рекламные конструкции не должны препятствовать движению пешеходов и перекрывать дорожные знаки.

Также, как сообщил Резников, в мэрии поручили управлению по вопросам рекламы КГГА разработать в сжатые сроки схему размещения рекламы на транспорте. Ключевым в этом вопросе должен стать запрет заклейки окон, в том числе - на дверях вагона.

Напомним, в течение мая 2018 года в Киеве было демонтирован 1516 незаконных рекламных средств. Среди них 968 демонтировали их владельцы.