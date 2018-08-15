В Киеве демонтировали 25 киосков с шаурмой

Специалисты Госпродпотребслужбы проверили 59 точек продажи шаурмы

В Киеве с целью недопущения возникновения острых кишечных инфекций приостановлена работа 25 точек продажи шаурмы. Об этом говорится на сайте Госпродпотребслужбы в городе Киеве.

"Вспышка локализована, работу поставщиков и реализаторов готовой продукции прекращено. Новых случаев не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по результатам проведенного обследования на объектах выявлен ряд нарушений требований санитарного законодательства и законодательства в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов, в связи с чем открыто уголовное производство согласно части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины. Также принято решение о временном прекращении производства и/или обращения пищевых продуктов цеха по изготовлению мясных изделий и составлен протокол на сумму шести необлагаемых минимумов.

Отмечается, что точки продажи шаурмы, которая повлекла массовое отравление людей - демонтированы. В общем Госпродпотребслужбой обследовано - 59 объектов, открыто уголовное дело, приостановлена работа 25 объектов совместно с Национальной полицией, выданы предписания об устранении нарушений.

Напомним, в Киеве, по состоянию на 6 августа, число отравившихся шаурмой возросло до 93 человек. Основные случаи фиксировались в таких районах: м. Дарница, "Речной Порт" на Почтовой площади в Подольском районе, м. Харьковская, м. Лесная, проспект Оболонский, 20-А.