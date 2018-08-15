У Києві демонтували 25 кіосків з шаурмою

Спеціалісти Держпродспоживслужби перевірили 59 точок продажу шаурми

У Києві з метою недопущення виникнення гострих кишкових інфекцій припинена робота 25 точок продажу шаурми. Про це йдеться на сайті Держпродспоживслужби в місті Києві.

"Спалах локалізовано, роботу постачальників та реалізаторів готової продукції припинено. Нових випадків не зареєстровано", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за результатами проведеного обстеження на об'єктах виявлено низку порушень вимог санітарного законодавства та законодавства у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, у зв'язку з чим відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України. Також прийнято рішення про тимчасове припинення виробництва та/або обігу харчових продуктів цеху з виготовлення м'ясних виробів та складено протокол на суму шести неоподатковуваних мінімумів.

Наголошується, що точки продажу шаурми, які спричинили масове отруєння людей - демонтовані. Загалом Держпродспоживслужбою обстежено - 59 об'єктів, відкрито кримінальну справу, припинена робота 25 об'єктів спільно з Національною поліцією, видано приписи про усунення порушень.

Нагадаємо, у Києві, станом на 6 серпня, число отруєних шаурмою зросла до 93 осіб. Основні випадки фіксувалися в таких районах: м. Дарниця, "Річковий Порт" на Поштовій площі в Подільському районі, м. Харківська, м. Лісова, проспект Оболонський, 20-А.