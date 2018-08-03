В Киеве на Демеевской площади 3 августа частично ограничат движение транспорта

Новости Инфраструктура 03.08.2018 - 07:21
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Движение ограничат в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия

В Киеве на Демеевской площади сегодня, 3 августа, с 10:00 до 18:00 частично ограничат движение на транспортной развязке. Об этом сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Движение ограничат в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Кроме этого движение частично ограничено:

  • по мосту Патона в первой полосе движения в направлении с левого на правый берег Днепра до 30 августа 2018 года;
  • по ул. Рейтарской до 12 августа;
  • на ул. Малокитаевской на участке от ул. Стратегическое шоссе до просп. Науки до 12:00 4 августа;
  • на выезде с бульвара Вацлава Гавела на просп. Комарова в направлении Кольцевой дороги с 06:00 01 августа до 00:00 15 августа 2018 года;
  • на транспортной развязке возле станции метро "Позняки" 2-3 августа в связи с ремонтом дороги рядом со станцией метрополитена.
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Теги:  Киев,  транспорт,  ограничение движения  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС