В Киеве на Демеевской площади 3 августа частично ограничат движение транспорта

Движение ограничат в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия

В Киеве на Демеевской площади сегодня, 3 августа, с 10:00 до 18:00 частично ограничат движение на транспортной развязке. Об этом сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Движение ограничат в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Кроме этого движение частично ограничено: