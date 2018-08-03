У Києві на Деміївській площі 3 серпня частково обмежать рух транспорту

Новини Інфраструктура 03.08.2018 - 07:21
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рух обмежать у зв’язку з ремонтом асфальтобетонного покриття

У Києві на Деміївській площі сьогодні, 3 серпня,  із 10:00 до 18:00 частково обмежать рух на транспортній розв’язці. Про це повідомили у комунальній корпорації "Київавтодор".

Рух обмежать у зв’язку з ремонтом асфальтобетонного покриття. Водіїв просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.

Крім цього рух частково обмежено:

  • по мосту Патона у першій смузі руху в напрямку з лівого на правий берег Дніпра до 30 серпня 2018 року;
  • по вул. Рейтарській до 12 серпня;
  • на вул. Малокитаївській на ділянці від вул. Стратегічне шосе до просп. Науки до 12:00 4 серпня;
  • на виїзді з бульвару Вацлава Гавела на просп. Космонавта Комарова в напрямку Кільцевої дороги з 06:00 01 серпня до 00:00 15 серпня 2018 року;
  • на транспортній розв’язці біля станції метро "Позняки" 2-3 серпня у зв'язку з ремонтом дороги поряд зі станцією метрополітену. 
У Києві 3-5 серпня очікується високий рівень пожежної небезпеки У київському метрополітені обмін жетонів з доплатою триватиме до 31 серпня
Теги:  Київ,  транспорт,  ограничение движения  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС