У Києві на Деміївській площі 3 серпня частково обмежать рух транспорту
Рух обмежать у зв’язку з ремонтом асфальтобетонного покриття
У Києві на Деміївській площі сьогодні, 3 серпня, із 10:00 до 18:00 частково обмежать рух на транспортній розв’язці. Про це повідомили у комунальній корпорації "Київавтодор".
Рух обмежать у зв’язку з ремонтом асфальтобетонного покриття. Водіїв просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.
Крім цього рух частково обмежено:
- по мосту Патона у першій смузі руху в напрямку з лівого на правий берег Дніпра до 30 серпня 2018 року;
- по вул. Рейтарській до 12 серпня;
- на вул. Малокитаївській на ділянці від вул. Стратегічне шосе до просп. Науки до 12:00 4 серпня;
- на виїзді з бульвару Вацлава Гавела на просп. Космонавта Комарова в напрямку Кільцевої дороги з 06:00 01 серпня до 00:00 15 серпня 2018 року;
- на транспортній розв’язці біля станції метро "Позняки" 2-3 серпня у зв'язку з ремонтом дороги поряд зі станцією метрополітену.