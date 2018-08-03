У Києві на Деміївській площі 3 серпня частково обмежать рух транспорту

Рух обмежать у зв’язку з ремонтом асфальтобетонного покриття

У Києві на Деміївській площі сьогодні, 3 серпня, із 10:00 до 18:00 частково обмежать рух на транспортній розв’язці. Про це повідомили у комунальній корпорації "Київавтодор".

Рух обмежать у зв’язку з ремонтом асфальтобетонного покриття. Водіїв просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.

Крім цього рух частково обмежено: