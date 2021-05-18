В Киеве декларации о доходах подали 3502 миллионера, - Лагутина
Фото: в Киеве декларации о доходах подали 3502 миллионера (Виталий Носач, РБК-Украина)
По итогам декларационной кампании-2021, среди общего количества поданных деклараций, миллионные доходы задекларировали 3502 киевлянина. В прошлом году их насчитывалось - 3230.
Об этом рассказала начальник главного управления ГНС в Киеве Злата Лагутина.
Таким образом, отмечает Лагутина, количество миллионеров выросло на 272 человека.
В общем, столичные миллионеры задекларировали более 37,6 млрд грн полученных доходов. Они должны уплатить налог на доходы физических лиц в сумме более 844,1 млн грн и почти 125,1 млн грн военного сбора.
Напоминаем, сумму налогового обязательства, указанную в представленной годовой декларации, необходимо уплатить до 1 августа 2021 года.