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В Киеве декларации о доходах подали 3502 миллионера, - Лагутина

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Киев, Вторник 18 мая 2021 10:14
В Киеве декларации о доходах подали 3502 миллионера, - Лагутина Фото: в Киеве декларации о доходах подали 3502 миллионера (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

По итогам декларационной кампании-2021, среди общего количества поданных деклараций, миллионные доходы задекларировали 3502 киевлянина. В прошлом году их насчитывалось - 3230.

Об этом рассказала начальник главного управления ГНС в Киеве Злата Лагутина.

Таким образом, отмечает Лагутина, количество миллионеров выросло на 272 человека.

В общем, столичные миллионеры задекларировали более 37,6 млрд грн полученных доходов. Они должны уплатить налог на доходы физических лиц в сумме более 844,1 млн грн и почти 125,1 млн грн военного сбора.

В Киеве декларации о доходах подали 3502 миллионера, - Лагутина

Напоминаем, сумму налогового обязательства, указанную в представленной годовой декларации, необходимо уплатить до 1 августа 2021 года.

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