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У Києві декларації про доходи подали 3502 мільйонери, - Лагутіна

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Київ, Вівторок 18 травня 2021 10:14
У Києві декларації про доходи подали 3502 мільйонери, - Лагутіна Фото: у Києві декларації про доходи подали 3502 мільйонери (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

За підсумками деклараційної кампанії-2021, серед загальної кількості поданих декларацій, мільйонні доходи задекларували 3502 киянина. Торік їх налічувалося - 3230.

Про це розповіла начальник головного управління ДПС у Києві Злата Лагутіна.

Таким чином, наголошує Лагутіна, кількість мільйонерів зросла на 272 особи.

Загалом, столичні мільйонери задекларували понад 37,6 млрд грн отриманих доходів. Вони мають сплатити податку на доходи фізичних осіб у сумі понад 844,1 млн грн та майже 125,1 млн грн військового збору.

У Києві декларації про доходи подали 3502 мільйонери, - Лагутіна

Нагадуємо, суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій річній декларації, необхідно сплатити до 1 серпня 2021 року.

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