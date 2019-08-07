В Киеве на Дарнице горит рынок

В Киеве на улице Строителей горит кровля над 4-мя павильонами крытого рынка. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пожар до сих пор продолжается. Площадь пожара достигла 250 кв. м. Есть угроза распространения пожара на рядом расположенные павильоны. Причина неизвестна. Пострадавших и погибших нет.

Фото: пожар в Киеве (РБК-Украина)

"По прибытию к месту вызова, огнеборцы установили, что горит кровля над 4-мя павильонами крытого рынка на площади 70 кв. м", - сообщили спасатели.

В настоящее время, к ликвидации пожара привлечены 9 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 40 человек личного состава Киевского гарнизона.

Напомним, на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора. В результате возгорания произошло аварийное отключение третьего энергоблока электростанции.

Кроме того, во Львовской области был пожар на стихийной свалке. В результате пожара никто не пострадал.

РБК-Украина писало, что на Соборной площади Днепра 3 февраляподожгли кофейню с посетителями, в результате чего пострадали двое людей. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).