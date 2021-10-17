В Киеве на даче нашли мертвым дипломата

В Киеве на дачном массиве Осокорки обнаружили тело дипломата. По предварительным данным, мужчина умер после падения с лестницы в собственном доме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
Источник РБК-Украина в правоохранительных органах рассказал, что погибший был дипломатом. Однако имя его не разглашается.
Как сообщает полиция, женщина позвонила в дежурную часть полиции и сообщила, что в доме на улице Садовой обнаружила тело мужчины без признаков жизни.
"начальник Дарницкого управления полиции Александр Пьятниковский.
Полиция