У Києві на дачі знайшли мертвим дипломата

У Києві на дачному масиві Осокорки виявили тіло дипломата. За попередніми даними, чоловік помер після падіння зі сходів у власному будинку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.
Джерело РБК-Україна в правоохоронних органах розповіло, що загиблий був дипломатом. Однак ім'я його не розголошується.
Як повідомляє поліція, жінка зателефонувала до чергової частини поліції і повідомила, що в будинку на вулиці Садовій виявила тіло чоловіка без ознак життя.
"начальник Дарницького управління поліції Олександр П'ятниківський.
Поліція