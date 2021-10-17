У Києві на дачі знайшли мертвим дипломата

Джерело РБК-Україна в правоохоронних органах розповіло, що загиблий був дипломатом. Однак ім'я його не розголошується.

Як повідомляє поліція, жінка зателефонувала до чергової частини поліції і повідомила, що в будинку на вулиці Садовій виявила тіло чоловіка без ознак життя.

"начальник Дарницького управління поліції Олександр П'ятниківський.

Поліція