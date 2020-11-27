ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Киеве из-за COVID-19 полностью закрыты 6 школ и 8 детских садиков

Киев, Пятница 27 ноября 2020 12:19
В Киеве из-за COVID-19 полностью закрыты 6 школ и 8 детских садиков
Фото: школьные парты (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

В Киеве полностью на карантин закрыты 6 школ и 8 детских садиков. Причиной этого стали вспышки коронавируса.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, на дистанционное обучение переведено 1082 класса в 277 столичных школах. Всего болеют 1358 школьников и более 960 педагогов.

"В детских садиках из-за выявленных случаев коронавируса временно закрыты 205 групп в 154 садиках, 8 садиков полностью закрыты на карантин. Наполненность детей в садиках более 51%", - добавил Кличко.

Напомним, ранее глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что карантин выходного дня не дал эффективный результат. По его словам, в стране необходимо как можно быстрее вводить полный локдаун.

Также РБК-Украина писало, что в Офисе президента рассмотрят возможность введения локдауна через неделю. К тому времени планируют оценить эффективность карантина выходного дня.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, введение локдауна разорвет цепь передачи болезни COVID-19, что может свести заболеваемость к нулю.

Отметим, за прошедшие сутки в Украине впервые выявили более 16 тысяч случаев коронавируса. Больше всего заражений в Днепропетровской, Запорожской, Киевской областях и в Киеве.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество КиевКиевшколадетский сад

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь