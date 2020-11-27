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У Києві через COVID-19 повністю закриті 6 шкіл та 8 дитячих садків

Київ, П'ятниця 27 листопада 2020 12:19
У Києві через COVID-19 повністю закриті 6 шкіл та 8 дитячих садків
Фото: шкільні парти (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

У Києві повністю на карантин закриті 6 шкіл та 8 дитячих садків. Причиною цього стали спалахи коронавірусу.

Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, на дистанційне навчання переведено 1082 класу 277 столичних школах. Найбільше хворіють 1358 школярів і понад 960 педагогів.

"В дитячих садках з-за виявлених випадків коронавірусу тимчасово закриті 205 груп у 154 садках, 8 садків повністю закриті на карантин. Наповненість дітей в садках понад 51%", - додав Кличко.

Нагадаємо, раніше глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що карантин вихідного дня не дав ефективний результат. За його словами, в країні необхідно якомога швидше вводити повний локдаун.

Також РБК-Україна писало, що в Офісі президента розглянуть можливість введення локдауну через тиждень. До того часу планують оцінити ефективність карантину вихідного дня.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, введення локдауну розірве ланцюг передачі хвороби COVID-19, що може звести захворюваність до нуля.

Зазначимо, за минулу добу в Україні вперше виявили понад 16 тисяч випадків коронавірусу. Найбільше заражень у Дніпропетровській, Запорізькій, Київській областях і в Києві.

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