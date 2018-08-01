В Киеве число отравившихся шаурмой возросло до 50 человек

Места, где происходила продажа шаурмы в Киеве, уже закрыты

В Киеве госпитализировали 50 человек с инфекционными отравлениями после употребления шаурмы. Об этом РБК-Украина сообщил начальник Главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве.

По его словам, по данным на 1 августа от отравления шаурмой в Киеве пострадали уже 50 человек.

"По состоянию на сейчас отравленных уже 50 человек. В настоящее время проводятся действия по установлению всех обстоятельств отравления. Те места, где происходила продажа, уже закрыты и не работают. Известно, что продажа шаурмы происходила территориально на станциях метро "Лесная", "Дарница", "Оболонь" и "Почтовая площадь", - рассказал он.

Напомним, ранее сообщалось о 30 пострадавших. Ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская на своей странице в Facebook сообщила,что больные продолжают поступать, среди них есть беременные. Она отметила, что клинические показатели заболевания похожи на сальмонеллез.

Накануне пострадавшие покупали шаурму на Броварском проспекте, после употребления которой стали себя плохо чувствовать. Их доставили в лечебные учреждения. По данным полиции, в дежурную часть Днепровского управления полиции вчера в течение дня поступили сообщения врачей из различных инфекционных отделений медицинских учреждений о госпитализации граждан с острыми кишечными инфекциями.