В Киеве четыре улицы получили новые названия

В пятницу, 17 декабря, Киевсовет поддержал решение о переименовании улиц. Так, четыре улицы столицы получили новые названия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Официальный портал Киева .

Обсуждения переименований улиц состоялось на Едином вебпортале территориального общества Киева в специальной рубрике "Е-город". Каждый пользователь имел возможность ознакомиться с предложенным проектом решения, высказать свои предложения, замечания или обнародовать собственную редакцию проекта.

В частности, в Голосеевском районе улица Амурская переименована в улицу Академика Кнышова, который построил одну из самых развитых отраслей современной медицины в украинской кардиохирургии, до последних дней жизни руководил Национальным институтом сердечно-сосудистой хирургии им. М. М. Амосова НАМН Украины.

В Подольском районе улица Дмитровская (поскольку название этой улицы дублирует название другой исторической улицы с таким же названием в Шевченковском районе города) переименована в улицу Анатолия Кузнецова - писателя, публициста, автора романа-документа "Бабий Яр", переведенного более чем на 30 языков, который во всем мире до сих пор считается важнейшей книгой о событиях Второй мировой войны в Киеве.

В Шевченковском районе улица Саратовская станет бульваром Павла Вирского, всемирно известного украинского танцовщика и хореографа. Это переименование было инициировано местным сообществом и поддержано многими творческими коллективами Киева и Украины.

Кроме того, в Деснянском районе появится улица Анатолия Авдиевского - хорового дирижера, композитора, директора, художественного руководителя и главного дирижера заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки. Улица расположена рядом с улицей Григория Веревки, воспроизводящей в топонимике города творческий дуэт учителя и ученика, существовавшего при их жизни.