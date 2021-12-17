У Києві чотири вулиці отримали нові назви

У п'ятницю, 17 грудня, Київрада підтримала рішення про перейменування вулиць. Так, чотири вулиці столиці отримали нові назви.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Офіційний портал Києва .

Обговорення перейменувань вулиць відбулося на Єдиному вебпорталі територіального товариства Києва у спеціальній рубриці "Е-місто". Кожен користувач мав можливість ознайомитись із запропонованим проектом рішення, висловити свої пропозиції, зауваження або оприлюднити власну редакцію проекту.

Зокрема, у Голосіївському районі вулицю Амурську перейменовано на вулицю Академіка Книшова, який побудував одну з найрозвиненіших галузей сучасної медицини в українській кардіохірургії, до останніх днів життя керував Національним інститутом серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України.

У Подільському районі вулиця Дмитрівська (оскільки назва цієї вулиці дублює назву іншої історичної вулиці з такою ж назвою у Шевченківському районі міста) перейменована на вулицю Анатолія Кузнєцова - письменника, публіциста, автора роману-документа "Бабин Яр", перекладеного більш ніж 30 мовами, який в усьому світі досі вважається найважливішою книгою про події Другої світової війни у ​​Києві.

У Шевченківському районі вулиця Саратовська стане бульваром Павла Вірського, всесвітньо відомого українського танцівника та хореографа. Це перейменування було ініційоване місцевою спільнотою та підтримано багатьма творчими колективами Києва та України.

Крім того, у Деснянському районі з'явиться вулиця Анатолія Авдіївського - хорового диригента, композитора, директора, художнього керівника та головного диригента заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки. Вулиця розташована поруч із вулицею Григорія Верьовки, що відтворює у топоніміці міста творчий дует вчителя та учня, що існував за їхнього життя.