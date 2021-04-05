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В Киеве и Черниговской области перенесли пробное ВНО: дата

Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве и Черниговской области перенесли проведение пробного Внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2021 году на 24 апреля. На такой шаг пошли из-за карантинных ограничений по общественному транспорту.

Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины.

"Из-за прекращения движения общественного транспорта, что делает невозможным проезд зарегистрированных участников, а также педагогов, привлеченных к проведению пробного ВНО, тестирование в Киеве и Черниговской области будет перенесено на 24 апреля", - заявили в МОН.

В остальных областях Украины пробное ВНО-2021 состоится 10 апреля, как и было запланировано. Все участники тестирования, невзирая на сроки его прохождения, смогут загрузить тестовые тетради и пройти тестирование дома.

Участники, которые будут проходить пробное ВНО 10 апреля, смогут занести свои ответы в сервис "Определение результатов пробного ВНО" в период с 10 по 14 апреля, а участники из Киева и Черниговской области - с 24 по 28 апреля.

Кроме того, в кабинетах участников из Киева и Черниговской области с 10 по 28 апреля будут доступны "бонусные тесты", чтобы они могли полнее ознакомиться с другими тестами пробного ВНО. Ответы на "бонусные тесты" можно будет внести 10-28 апреля.

Напомним, в МОН уверяли, что в этом году ВНО-2021 пройдет по графику, несмотря на эпидемическую ситуацию в Украине. Однако формат проведения ВНО-2021 могут изменить.

Добавим, в Минобразования назвали самые популярные предметы на ВНО-2021.

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Новости Украины КиевМинобразованияЧерниговская областьВНО
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