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В Киеве через суд вернули музею "Пирогово" участок стоимостью более 24 млн гривен

Автор: РБК-Украина

В Киеве через суд отменили незаконную регистрацию права пользования земельным участком стоимостью более 24 млн гривен. Она принадлежит Национальному музею народной архитектуры и быта Украины ("Пирогово").

Об этом сообщили в пресс-центре Офиса генпрокурора.

Прокуроры установили и доказали в суде, что товарищество без соответствующих правовых оснований осуществило государственную регистрацию права пользования земельным участком площадью 1,2 га.

"Этот участок относится к охраняемой зоне Национального музея народной архитектуры и быта Украины (с. Пирогов), который является уникальной этноландшафтной экспозицией. На его территории запрещается любая деятельность, которая может негативно влиять на состояние историко-культурных комплексов и объектов, или препятствовать их использованию по целевому назначению", - отмечают в прокуратуре.

Решение по участку вынес Хозяйственный суд города Киева.

Ранее сообщалось, что Верховная рада начала рассмотрение еще одного законопроекта для завершения земельной реформы - №2195. Документ предлагает разрешить продажу земли через интернет на электронных аукционах.

Напомним, в Украине могут расширить возможности об использовании земельных участков.

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