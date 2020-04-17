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У Києві частково перекриють Хрещатик

Новини » Суспільство     17.04.2020 - 16:32
У Києві частково перекриють Хрещатик
Ілюстративне фото (УНІАН)

Рух буде обмежено 18 квітня з 9 до 18

У Києві 18 квітня частково обмежать рух транспорту на вулиці Хрещатик. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київавтодор Facebook.

Повідомляється, що рух буде обмежено з 9:00 до 18:00 18 квітня у зв'язку з проведенням поточного ремонту.

"Основна частина робіт вже виконана. В суботу будемо працювати від вул. Городецького до вул. Шевченка. Роботи виконуємо поступово, щоб зменшити обмеження руху. Під час ремонту рух буде частково обмежено", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Києві 17 квітня на вулиці Гетьмана стався подвійний провал проїжджої частини. З-за аварії на інженерних мережах "Київводоканалу" було обмежено рух. Ремонтні роботи планують завершити до кінця п'ятниці.

Також у зв'язку з пиловою бурею, яка накрила Київ і супроводжувалася сильним вітром, в столиці частково обрушилася конструкція Подільського мосту. Крім цього на під'їзді до Києва сталося масштабне ДТП, в результаті якої є загиблі і травмовані.

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