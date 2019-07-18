В работе метро Киева завтра возможны изменения

В Киеве завтра, 19 июля, может быть частично ограничена работа станций метро "Контрактовая площадь" и "Почтовая площадь". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского метрополитена.

Как сообщается, возможные изменения в работе метро вызваны проведение массовых мероприятий на Подоле.

"19 июля 2019 года в связи с проведением массовых мероприятий в городе, возможно ограничение на вход (закрытие) для пассажиров станций "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь", - сообщает пресс-служба метрополитена.

Напомним, в Киеве частично ограничено движение транспорта возле станции метро "Днепр" в связи с проведением ремонтных работ. 12 июля начался ремонт транспортного узла вблизи этой станции метрополитена.

На участке трассы Киев-Харьков в Киевской области на три месяца будет перекрыто движение, с 20 июля по 20 октября, в связи с проведением капитального ремонта транспортной розвязки.

Напомним, ранее сообщалось, что на дорогах Украины с 1 июня 2019 года введены сезонные ограничения на передвижение грузовиков. Так, в дневное время суток при температуре воздуха выше +28 градусов движение грузовиков фактической массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн по дорогам общего пользования государственного значения запрещается.