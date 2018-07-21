В Киеве частично ограничат движение по ул. Козелецкой

Движение транспорта будет закрыто в связи с выполнением работ по фрезерованию покрытия

В Киеве в понедельник, 23 июля, с 09:00 до 17:00 в связи с выполнением работ по фрезерованию асфальтобетонного покрытия на ул. Козелецкой на участке от ул. Николая Василенко до ул. Радищева частично ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор".

КК "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, по случаю празднования 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины в столице состоится ряд массовых мероприятий, в связи с этим в течение 24, 27 и 28 июля в центре Киева ограничат движение всех видов транспорта.

Отмечается, что обращение о проведении молебнов и крестного хода, для чего необходимо ограничение движения транспорта, предоставили Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата (УПЦ КП), Киевская митрополия УПЦ и Патриархия Украинской Автокефальной ПЦ.