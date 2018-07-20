В Киеве частично ограничат движение транспорта на Южном мосту 21-22 июля

Движение транспорта ограничат связи с выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия

Киевская городская госадминистрация, ссылаясь на информацию коммунального предприятия "Киевавтодор", сообщает, что в Киеве 21-22 июля частично будет ограничено движение транспорта на Южном мосту. Об этом говорится в сообщении КГГА.

Указано, что ограничение связано с работами по ремонту асфальтобетонного покрытия на мостовом переходе. Указано, что движение будет ограничено в первой полосе движения в направлении с проспекта Николая Бажана на Надднепрянское шоссе.

"С 20:00 21 июля по 11:00 22 июля в связи с выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на Южном мостовом переходе будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения в направлении с ул. Бажана на Надднепрянское шоссе", - сказано в сообщении.

Так, КП извиняется за временные неудобства и просит с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанные с выполнением ремонтных работ.

Напомним, ранее КГГА сообщала, что на Южном мостовом переходе в столице с 19 июля по 9 августа частично ограничат движение транспорта в связи с ремонтом деформационных швов.

Отмечалось, что движение транспорта будет частично ограничено на эстакадном выезде на Южный мостовой переход со Столичного шоссе во второй полосе движения и на эстакадном выезде на Южный мостовой переход с Надднепрянского шоссе в первой полосе движения.