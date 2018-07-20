У Києві частково обмежать рух транспорту на Південному мосту 21-22 липня

Рух транспорту обмежать зв’язку із виконанням робіт із ремонту асфальтобетонного покриття

Київська міська держадміністрація, посилаючись на інформацію комунального підприємства "Київавтодор", повідомляє, що у Києві 21-22 липня частково буде обмежений рух транспорту на Південному мосту. Про це сказано у повідомленні КМДА.

Вказано, що обмеження пов'язане з роботами по ремонту асфальтобетонного покриття на мостовому переході. Вказано, що рух буде обмежено у першій смузі руху у напрямку із проспекта Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе.

"Із 20:00 21 липня до 11:00 22 липня у зв’язку із виконанням робіт із ремонту асфальтобетонного покриття на Південному мостовому переході буде частково обмежено рух транспорту у першій смузі руху у напрямку із просп. Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе", - сказано у повідомленні.

Так, КП вибачається за тимчасові незручності та просить із розумінням поставитися до труднощів трафіку, що пов’язані із виконанням ремонтних робіт.

Нагадаємо, раніше КМДА повідомляла, що на Південному мостовому переході у столиці з 19 липня по 9 серпня частково обмежать рух транспорту у зв'язку з ремонтом деформаційних швів.

Зазначалося, що рух транспорту буде частково обмежено на естакадному виїзді на Південний мостовий перехід зі Столичного шосе у другій смузі руху та на естакадному виїзді на Південний мостовий перехід з Наддніпрянського шосе у першій смузі руху.